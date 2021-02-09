France Football выйдет из фото Месси в форме ПСЖ на обложке

9 февраля, 2021, 11:11

На обложке France Football появилось фото аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси в форме ПСЖ

Обложку следующего числа французского издания обнародовал MailOnline Sport в twitter.

На снимке Лионель Месси изображен в форме ПСЖ. Тем самым France Football намекает, что аргентинец продолжит карьеру в Париже.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" розраховний до июня 2021 года. Футболист уже имеет право вести переговоры с другими клубами.

Ранее в СМИ появилась информация о финансовых деталях контракта Лионеля Месси с "Барселоной". Аргентинский форвард якобы был недоволен нарушением конфиденциальности и решил оставить каталонский клуб.

Интерес к Месси, кроме ПСЖ, проявляет английский "Манчестер Сити".

Is Lionel Messi PSG bound? Barcelona ace pictured in PSG shirt on France Football front cover 'with Neymar attracting him' ahead of Manchester City https://t.co/9aFDJy3qIe - MailOnline Sport (@MailSport) February 8, 2021

Напомним, 31 января газета El Mundo опубликовала копию контракта Лионеля Месси с "Барселоной", по которому аргентинский футболист заработал за четыре сезона 555 млн евро.

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