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France Football выйдет из фото Месси в форме ПСЖ на обложке


фото: Getty Images
На обложке France Football появилось фото аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси в форме ПСЖ

Обложку следующего числа французского издания обнародовал MailOnline Sport в twitter.

На снимке Лионель Месси изображен в форме ПСЖ. Тем самым France Football намекает, что аргентинец продолжит карьеру в Париже.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" розраховний до июня 2021 года. Футболист уже имеет право вести переговоры с другими клубами.

Ранее в СМИ появилась информация о финансовых деталях контракта Лионеля Месси с "Барселоной". Аргентинский форвард якобы был недоволен нарушением конфиденциальности и решил оставить каталонский клуб.

Интерес к Месси, кроме ПСЖ, проявляет английский "Манчестер Сити".

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