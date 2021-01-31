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Espreso.tvСпортПолмиллиарда за 4 года: В Испании обнародовали копию контракта Месси с "Барселоной"

Полмиллиарда за 4 года: В Испании обнародовали копию контракта Месси с "Барселоной"


фото: Getty Images
По действующему контракту Лионеля Месси с "Барселоной" аргентинский футболист заработает за четыре сезона 555 млн евро

Копию контракта обнародовало испанское издание El Mundo .

Таким образом, контракт аргентинца признан крупнейшим в истории спорта. Он был подписан в 2017 году и действует до лета 2021-го.

Максимальная сумма, которую Месси может получить за четырехлетним контрактом - 555 млн евро. За пять месяцев до окончания контракта аргентинский футболист уже заработал 511 500 000 евро.

"Барселона" обязывалась платить форварду 138 млн евро за сезон, включая бонусы. В соглашении также предусмотрен подписной бонус в 115 млн евро и бонус за лояльность в 77,9 млн евро.

Сейчас Месси пока не продлил контракт с "Барселоной".

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