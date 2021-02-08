Из-за Навального: три страны Европы выслали российских дипломатов

8 февраля, 2021, 18:24

По информации международного обозревателя Рикарда Йозвяка, 8 февраля Швеция, Польша и Германия должны выслать дипломатов в качестве зеркального ответа на действия России

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Сегодня вечером посольствам России в Германии, Швеции и Польши сообщат, что по одному российскому дипломату в каждой из этих стран объявят персоной нон грата в качестве скоординированного ответа на высылку в пятницу", - отметил журналист.

По состоянию на 17:40 по Киеву стало известно, что Швеция официально высылает российского дипломата.

"Мы сообщили российскому послу, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, только выполнял свои обязанности", - отметила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Такие же меры приняли Польша и Германия. В частности, будет выслан сотрудник российского консульства в Познани, а также дипломат из посольства России в Берлине.

this afternooon the Russian embassies in #Germany , #Sweden and #Poland will be told that one Russian diplomat in each of those countries will be declared persona non grata as a coordinated response to Friday's expulsions. #Russia #navalnyprotests - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 8, 2021

Напомним, Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в акциях протеста в поддержку Алексея Навального.

В Польше заявили, что ожидают отмены Россией такого шага, иначе вышлют дипломата в ответ.

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