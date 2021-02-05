Польша анонсировала ответ на высылку своего дипломата из России
5 февраля, 2021, 20:14
Польша ожидает отмены Россией решения о высылке польской дипломата "за участие в акциях" в поддержку оппозиционера Алексея Навального, иначе осуществит ответные шаги
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши, передает Укринформ .
"В ответ на этот жест МИД Польши вызвал посла РФ и проинформировал, что польская дипломата выполняла исключительно служебные задачи. Польская сторона ожидает, что российские власти отменят ошибочное решение. В противном случае Польша оставляет за собой осуществление адекватных шагов", - говорится в заявлении.
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МИД Польши выразил разочарование по поводу действий РФ, приводящих к "дальнейшему углублению кризиса" в отношениях между странами.
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