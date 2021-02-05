 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоГлава МИД Германии Маас пообещал ответ на депортацию Россией европейских дипломатов

Глава МИД Германии Маас пообещал ответ на депортацию Россией европейских дипломатов

Германия не оставит без ответа решение РФ выдворить трех европейских дипломатов

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, передает Укринформ.

"Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, включая работника посольства в Москве, никак не оправдано и еще больше вредит отношениям с Европой", - заявил он.

Читайте также: Россия выдворила трех европейских дипломатов за участие в митингах, - журналист

По словам Мааса, немецкий дипломат выполнял свою задачу, - пытался получить информацию о событиях на месте.

Читайте также: Польша анонсировала ответ на высылку своего дипломатка из России

"Если РФ не пересмотрит этот шаг, он не останется без ответа", - подытожил Маас.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать