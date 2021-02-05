Глава МИД Германии Маас пообещал ответ на депортацию Россией европейских дипломатов

5 февраля, 2021, 21:29

Германия не оставит без ответа решение РФ выдворить трех европейских дипломатов

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, передает Укринформ.

"Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, включая работника посольства в Москве, никак не оправдано и еще больше вредит отношениям с Европой", - заявил он.

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По словам Мааса, немецкий дипломат выполнял свою задачу, - пытался получить информацию о событиях на месте.

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"Если РФ не пересмотрит этот шаг, он не останется без ответа", - подытожил Маас.