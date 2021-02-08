В Киеве с непогодой борются 650 единиц техники, - КГГА

8 февраля, 2021, 16:26

В столице с непогодой борются 650 единиц техники и почти 6 тыс. коммунальщиков, также в городе оборудованы пункты обогрева

Об этом в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

"Сейчас в городе работает 650 единиц коммунальной техники. Кроме того, поручено предприятиям привлекать дополнительную технику. Почти 6 тыс. работников коммунальных предприятий Департамента ЖКИ, которые в Зеленстрое, работают на преодоление этой непогоды", - сообщил он.

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По словам Ткачука, КГГА будет находить дополнительные пути решения этой непогоды в столице.

"Хочу отметить, что все коммунальные службы будут работать всю неделю без остановки и постоянно будут убирать город. Согласно информации Укргидрометцентра, которую мы получили, на этой неделе не будет таких больших осадков. Это все будет растянуто по времени и у нас будет возможность привести порядок на месте ", - подчеркнул он.

Ткачук также добавил, что на въезде в Киев будут обустроены пункты обогрева для водителей.

Напомним, из-за неблагоприятной погоды улицы Киева сковали пробки. Также движение затруднено из-за аварии на дорогах.

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