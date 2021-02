Лавинная опасность, снег и порывистый ветер: Наталья Диденко предупредила о "лютом циклоне" 9 февраля

8 февраля, 2021, 15:21

В Украине 9 февраля ожидается снег, дождь, штормовой ветер и гололедица

Об этом синоптик Наталья Диденко поидомила в Telegram .

"Завтра, 9 февраля, циклон с атмосферными фронтами все еще будет влиять на нашу погоду. Поэтому ближайшей ночью осадки еще охватят большинство областей Украины", - отметила синоптик.

Днем наибольшая вероятность осадков на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области.

"Осадки слоями распределяться с севера на юг - снег, затем мокрый снег, потом ледяной дождь и дождь. В зависимости от градусов", - сообщила Диденко.

Она также предупредила о лавинной опасности в горах.

Ночью ожидаются морозы, -6 ° C ... -13 ° C.

А вот днем 8 февраля ожидается в северных областях Украины -5 ° C ... -9 ° C, холоднее. В западных областях -1 ° C ... -4 ° C, на Волыни и Ровенщине до -7 ° C, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 ° C.

В центральных областях ожидается + 1 ° C ... + 4 ° C, Полтавщине до -2 ° C. В восточных областях в Луганской и Донецкой + 3 ° C ... + 6 ° C, в Харьковской области около нуля;

В южной части + 5 ° C ... + 10 ° C, в Крыму до + 13 ° C ... + 15 ° C.

Ветер в Украине будет веять с востока. Он будет порывистым, некомфортным.

В Киеве ближайшей ночью еще будет идти снег, задержится, с периодами, до утра.

Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся. На дорогах будет гололедица.

Температура воздуха ночью до -10 ° C, днем ожидается -2 ° C ... -5 ° C.

"Похоже, что у этого сериала еще в запасе несколько сезонов, поэтому без снега или дождя не будем в ближайшее время. Конечно, с паузами, однако на сухую солнечную погоду пока рассчитывать не стоит. Словом, сериал "Сильные циклоны в Украине" пусть будет интересным и поучительным. Без всяких негативных последствий", - сообщила Наталья Диденко.

Синоптик также предупредила, что на выходных в Украине ожидается очередная порция серьезных морозов. Будет и -20 ° C, и -25 ° C.

