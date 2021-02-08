Россия не готова идти на какие-либо уступки, - Магда об обострении на Донбассе

8 февраля, 2021, 20:18

После того как последняя видеоконференция советников Нормандской четверки завершилась ничем, начались обострения на Донбассе

Об этом в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV заявил директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Обострение на Донбассе стало очевидным после того, как последняя видеоконференция советников Нормандской четверки завершилась ничем. Даже практически не было никаких информационных сообщений", - сказал он.

Магда отметил, это означает, что нет оснований договариваться.

"И Россия не готова идти на любые уступки. Если мы проанализируем его поведение в ТКГ, то можно процитировать министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который заметил, что Россия расшатывает и ТКГ, и Нормандский формат. Если министр иностранных дел это констатирует, то это, действительно, правда ", - сказал он.

Политолог отметил, что ситуация с оккупированным Крымом - это для России сложный вопрос, поскольку оккупирован Крым, в отличие от Донбасса, для режима Путина сакральное место.

"Но, очевидно, что Россия рассчитывает на какие-либо существенные климатические изменения. Потому что в ее ситуации рассчитывать атаку на Украину, чтобы установить контроль соответственно над каналом, по которому днепровская вода поступала в Крым - это в данном случае несколько наивный расчет и думаю, что все-таки в руководстве Генштаба украинских вооруженных сил сидят совсем не дураки, а профессиональные люди они эту угрозу вполне понимают ", - подчеркнул Магда.