Оккупанты на Донбассе два раза нарушили "перемирие", силы ООС открыли огонь

8 февраля, 2021, 18:30

В течение текущих суток, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

На прицельные обстрелы со стороны оккупантов украинские военные открывали огонь.

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