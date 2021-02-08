Оккупанты на Донбассе два раза нарушили "перемирие", силы ООС открыли огонь
8 февраля, 2021, 18:30
В течение текущих суток, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
На прицельные обстрелы со стороны оккупантов украинские военные открывали огонь.
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