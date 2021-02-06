6 февраля на фронте: оккупанты совершили 10 обстрелов и ранили двоих украинских военнослужащих
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в пригороде Красногоровки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Песков - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Новозвановка и Южное, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов по нашим позициям из стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.
Также на этом направлении вблизи Луганского противник совершил дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ручного противотанкового гранатомета.
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