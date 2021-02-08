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Espreso.tvСпортОлимпийская чемпионка Харлан рассказала, пойдет ли она в политику

Олимпийская чемпионка Харлан рассказала, пойдет ли она в политику


фото: Getty images
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила, что не собирается идти в политику

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Харлан.

По словам Харлан, у нее есть горький опыт. В 2012 году фехтовальщица была кандидатом в депутаты на выборах - №194 в списке "Партии регионов".

"У меня был опыт. Это было давно, и можно сказать, что это был горький опыт. Я дала себе установку, что никогда в это лезть не буду. Есть люди, которым это более интересно, и они в этом больше понимают", - сказала спортсменка.

За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы.

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