Олимпийская чемпионка Харлан рассказала, пойдет ли она в политику
8 февраля, 2021, 14:36
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила, что не собирается идти в политику
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Харлан.
По словам Харлан, у нее есть горький опыт. В 2012 году фехтовальщица была кандидатом в депутаты на выборах - №194 в списке "Партии регионов".
"У меня был опыт. Это было давно, и можно сказать, что это был горький опыт. Я дала себе установку, что никогда в это лезть не буду. Есть люди, которым это более интересно, и они в этом больше понимают", - сказала спортсменка.
За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы.
- 8 декабря Ольга Харлан в пятый раз завершила год на первой позиции в мировом рейтинге и повторила достижение своего соотечественника Сергея Голубицкого.
- 1 февраля Харлан рассказала, что может завершить карьеру после Олимпийских игр в Токио.
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