Олимпийская чемпионка Харлан рассказала, пойдет ли она в политику

8 февраля, 2021, 14:36

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила, что не собирается идти в политику

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Харлан.

По словам Харлан, у нее есть горький опыт. В 2012 году фехтовальщица была кандидатом в депутаты на выборах - №194 в списке "Партии регионов".

"У меня был опыт. Это было давно, и можно сказать, что это был горький опыт. Я дала себе установку, что никогда в это лезть не буду. Есть люди, которым это более интересно, и они в этом больше понимают", - сказала спортсменка.

За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы.

8 декабря Ольга Харлан в пятый раз завершила год на первой позиции в мировом рейтинге и повторила достижение своего соотечественника Сергея Голубицкого.

1 февраля Харлан рассказала, что может завершить карьеру после Олимпийских игр в Токио.