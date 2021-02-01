Олимпийская чемпионка Харлан рассказала, когда завершит карьеру

1 февраля, 2021, 11:52

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что может завершить карьеру после Олимпийских игр в Токио

Об этом сообщает Red Bull .

По словам Харлан, она хочет пожить, как нормальный человек.

"Когда я думаю, что выиграю эту медаль, я начинаю думать о результате, а не о процессе. Ничего хорошего из этого не выйдет. Думаю, я решу после Токио, посмотрю на результаты и свои чувства. Я хочу немного нормальной жизни. Создать семь "ю и жить как нормальный человек", - сказала фехтовальщица.

За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы.

Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса в мире.

Теперь открытие Олимпийских игр планируется на 23 июля 2021, а Паралимпийских игр - на 24 июля.

8 декабря Ольга Харлан в пятый раз завершила год на первой позиции в мировом рейтинге и повторила достижение своего соотечественника Сергея Голубицкого.