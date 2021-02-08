Дело MH17: суд ООН завершит рассмотрение как минимум до конца 2023 года, - МИД

8 февраля, 2021, 18:52

Международный суд ООН сможет завершить рассмотрение дела о катастрофе рейса MH17 не раньше конца 2023 года

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "РБК-Украина".

Енин заметил, что надо различать три отдельные треки расследования катастрофы MH17 над оккупированным Донбассом.

"Первый - это уголовно-правовой блок, это именно суд Гааги. Другой блок - это преследование РФ как государства, украинский иск в суд международного ООН. И третье направление - это коллективная жалоба Нидерландов и Украины против России в ЕСПЧ. Все они направлены на привлечение к ответственности России, ее руководства и всех причастных ", - сказал он.

Енин отметил, что расследование еще продолжается, поэтому нельзя исключать появления новых подозреваемых или обвиняемых по делу.

"В суде ООН мы наблюдаем попытки РФ затянуть рассмотрение дела по существу. На сегодня мы имеем предварительный календарь процедур в суде ООН, которые должны завершиться финальным решением минимум до конца 2023 года", - сказал он.

Также напомним, что иранская и украинская сторона видят ситуацию по расследованию сбивания самолета МАУ "Boeing 737" под столицей Ирана Тегераном кардинально противоположно.

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