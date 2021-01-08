Иран и Украина видят расследование крушения самолета МАУ под Тегераном кардинально противоположно, - Евгений Енин

8 января, 2021, 14:28

Иранская и украинская сторона видят ситуацию по расследованию сбивания самолета МАУ "Boeing 737" под столицей Ирана Тегераном кардинально противоположно

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире программы "Комментарий с Христиной Яцкив" на Еспресо.TV .

"За этот год нам удалось достичь определенных результатов. Прежде всего, нами создана достаточно мощная и действенная международная коалиция. Шансы достичь справедливости совместно с Великобританией, Канадой, Швецией, Афганистаном значительно больше, чем в одиночку. Во-вторых, иранская сторона, под бешеным давлением, но вынуждена была признать ответственность за сбивание самолета. Возьмем параллель со сбиванием ракетой "Бук" малазийского Боинга: несмотря на все доказательства, российская сторона до сих пор отвергает любую свою причастность к этой катастрофе. В ходе переговорного процесса, нам удалось в течение прошлого года провести 2 раунда переговоров. Иранская сторона не только признала свою ответственность, но и подтвердила свою готовность действовать в соответствии со своими международными обязательствами. Нам удалось расшифровать черные ящики в одной из самых авторитетных мировых лабораторий во Франции, и это отвергает любые возможные спекуляции вокруг предвзятости или необъективности считывания черных ящиков. Черные ящики четко подтвердили, что пилоты действовали абсолютно правильно и судно было абсолютно исправно. И также подтвердили факт вмешательства двух ракет класса "земля-воздух", - отметил Енин.

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Заместитель министра иностранных дел сообщил, что наибольшие трудности в расследовании возникают из-за нежелания Ирана сотрудничать: "Что нам не удалось, так это реализовать достигнутые договоренности. Именно здесь возникли сложности, поскольку мы сталкиваемся постоянно с тем, что иранская сторона всячески затягивает передачу обещанной информации. Мы сегодня увидели только с пятой примерно попытки передачу финального отчета. Однако, если мы разберемся в ситуации, стороны на сегодняшний день видят ситуации кардинально противоположно. С иранской стороны, возможно, выглядит, что ситуация фактически улажена, что техническое расследование завершено, что уголовное расследование также почти завершено, что в публичной плоскости обнародованы суммы компенсации, иранское правительство якобы готов заплатить. И единственный вопрос, который осталось для переговоров с Украиной - это компенсировать стоимость самолета".

Евгений Енин также добавил, что не только украинской стороне кажется, что Иран не желает сотрудничать и замалчивает правду по расследованию катастрофы самолета МАУ: "Для всех партнеров по коалиции все это выглядит совсем по-другому. Во-первых, ни одну сторону, в том числе Украину, Иран не привлекал к подготовке проекта финального отчета. Нам даже его передали без соблюдения надлежащих процедур, без сопроводительного письма, дата которого является отсчетом тех же 60 дней, о которых только упоминалось. Во-вторых, мы даже не знаем имен тех, кого обвиняют в совершении преступления. Иранская сторона постоянно ссылается на тайну досудебного расследования или государственную тайну. Более того, мы ни словом не обмолвились во время переговоров о сумме компенсации. Дело в том, что мы прежде всего очень четко заявили иранской стороне, что сначала мы хотим знать всю правду об обстоятельствах трагедии, только после этого сможем определиться с уровнем компенсации. На сегодняшний момент мы пока не поставили этой точки в переговорах ".

Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.

Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.

Иран передал Украине проект технического отчета о катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого под Тегераном 8 января 2020 года.

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