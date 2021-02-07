В церкви на Закарпатье верующие ПЦУ нашли список "заблудших" и бейсбольные биты, оставленные сторонниками УПЦ МП. Фотофакты

7 февраля, 2021, 14:46

В селе Деловое Раховского района религиозная община Успения Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины согласно решению суда наконец получила доступ к принадлежащим ей церковным сооружениям - храму и церковному дому, которые до сих пор удерживали представители УПЦ Московского Патриархата

Верующие, пришедшие убрать в церкви, нашли рядом с Крестом Господним деревянные биты, а на жертвеннике - список "заблудших", то есть представителей ПЦУ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу.

Несмотря на это священник Иван Андращук отслужил вместе с верующими храма благодарственный молебен.

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Государственный исполнитель осуществил описание имущества для передачи его законному владельцу.

Фоторепортаж с места события публикует Закарпаття онлайн.

Державний виконавець здійснив опис майна для передачі його законному власнику.

Напомним, недавно в Деловом продолжался острый религиозный конфликт, а храм, несмотря на желание общины (около 90%) присоединиться к ПЦУ, находился в руках УПЦ МП.

Ночью 10 января 2021 в Деловом в окно дома кассира общины ПЦУ Ивана Никоряк бросили "коктейль Молотова", а под утро того же дня там же был совершен поджог имущества куратора общины ПЦУ Петра Фирищака.

Разрешение войти в храм община Православной церкви Украины получила только 4 февраля.

Православная община в селе Деловое еще в январе-феврале 2019 года проголосовала за переход от УПЦ МП в ПЦУ и зарегистрировала свою новую общину, но этого не воспринял местный священник и меньшая часть тех, кто был против перехода.

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