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Espreso.tvОбществоОксана Марченко сняла фильм о Московском патриархате, где она ездит на BMW с номером "Паломница"

Оксана Марченко сняла фильм о Московском патриархате, где она ездит на BMW с номером "Паломница"

Телеведущая Оксана Марченко, которая является женой кума Путина и главы политического и стратегического советов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" представила серию своих авторских русскоязычных фильмов "Паломница"

Об этом она сообщила утром субботы 6 февраля 2021 года передает Еспресо.TV.

"Эти фильмы о главном - о любви к ближнему, любви Бога ко всем нам и о том, что к Нему никогда не поздно прийти и задать свои вопросы, и главное - получить ответы", - отмечает Марченко.

По ее словам, благословение на создание сериала в жанре авторского кино было получено ею от главы церкви Московского патриархата в Украине митрополита Онуфрия.

В размещенном на YouTube первом 22-секундном тизере жена Медведчука сразу появляется на собственном элитном BMW с номером "Паломница".

 

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