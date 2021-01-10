На Закарпатье в дом церковного казначея бросили "коктейль Молотова"

10 января, 2021, 12:59

Сегодня, 10 января 2021 года, около 2:00 ночи в Национальную полицию поступило сообщение о преступлении в селе Деловое Раховского района Закарпатской области

На место происшествия оперативно прибыли местные полицейские, которые выяснили, что огнем повреждены дом заявителей, а именно металлопластиковый подоконник и стекло на оконной стекле. Предварительно установлено, что неизвестный бросил стеклянную бутылку в окно дома потерпевших, вследствие чего занялся подоконник. Огонь был локализован хозяевами самостоятельно, без привлечения пожарной техники, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на полицию Закарпатья .

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

"Работники полиции принимают все необходимые оперативные меры для установления всех объективных обстоятельств преступления и причастных к нему лиц. Следствие по делу продолжается", - отмечает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Как уточняет Закарпатье онлайн , бутылку с зажигательной смесью бросили в дом кассира Свято-Успенской религиозной общины ПЦУ в селе Деловое Ивана Никоряка.

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