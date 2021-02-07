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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 3 тыс. новых, вылеченных - 2 тыс.

Коронавирус в Украине: за сутки - 3 тыс. новых, вылеченных - 2 тыс.


фото: medicalnewstoday.com
По состоянию на утро воскресенья, 7 февраля 2021 года, на территории Украины обнаружено 3370 новых, лабораторно подтвержденных за последние сутки случаев распространения COVID-19

Такие данные приводит Совет национальной безопасности и обороны , передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели:

обнаружено - 1244849 (+3 370)

умерло - 23 597 (+81)

выздоровели - 1073046 (2 297)

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болеет - 148206 (+992)

с подозрениями - 1355908 (+3 381).

  • Напомним, в Вооруженных Силах назвали дату начала вакцинации от COVID-19.

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