Коронавирус в Украине: за сутки - 3 тыс. новых, вылеченных - 2 тыс.
7 февраля, 2021, 10:22
По состоянию на утро воскресенья, 7 февраля 2021 года, на территории Украины обнаружено 3370 новых, лабораторно подтвержденных за последние сутки случаев распространения COVID-19
Такие данные приводит Совет национальной безопасности и обороны , передает Еспресо.TV .
Суммарные показатели:
обнаружено - 1244849 (+3 370)
умерло - 23 597 (+81)
выздоровели - 1073046 (2 297)
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болеет - 148206 (+992)
с подозрениями - 1355908 (+3 381).
- Напомним, в Вооруженных Силах назвали дату начала вакцинации от COVID-19.
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