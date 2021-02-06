В Вооруженных Силах назвали дату начала вакцинации от COVID-19
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего Медицинских сил полковник медицинской службы Сергей Халик, передает Еспресо.TV .
"Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных Силах прививки получат военнослужащие, сдерживающие вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал ", - приводит его слова официальный сайт Минобороны.
Иммунизация от COVID-19 будет проводиться с согласия лица специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.
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