В Вооруженных Силах назвали дату начала вакцинации от COVID-19

6 февраля, 2021, 13:50

Массовые прививки вакциной от коронавирусной инфекции в ВСУ начнут в конце текущего месяца

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего Медицинских сил полковник медицинской службы Сергей Халик, передает Еспресо.TV .

"Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных Силах прививки получат военнослужащие, сдерживающие вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал ", - приводит его слова официальный сайт Минобороны.

Иммунизация от COVID-19 будет проводиться с согласия лица специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.

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