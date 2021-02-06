В отношении директора инфекционки Запорожья проведут служебное расследование
На ближайшей сессии облсовета депутаты рассмотрят проект решения о проведении в отношении Шинкаренко служебного расследования относительно Шинкаренко. На время расследования его отстранят от должности, передает Еспресо.TV .
В документе говорится, что в ходе проведенного в больнице досудебного расследования установлены факты нарушений требований законодательства о пожарной безопасности на объекте повышенной опасности. Среди версий следствия - использование медицинского оборудования без наличия разрешений, с нарушением правил, что привело к утечке кислорода через систему ИВЛ, его накоплению в палате и взрыва с возникновением пожара.
Служебное расследование продлится два месяца. Его начнут проводить на следующий день после принятия решения депутатами на сессии облсовета.
- Напомним, вечером 3 февраля 2021 года в областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач . Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.
- 5 февраля заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы объявили подозрение .
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