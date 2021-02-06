В отношении директора инфекционки Запорожья проведут служебное расследование

6 февраля, 2021, 08:16

Глава Запорожской ОГА Александр Старух требует от руководства и депутатов облсовета отстранить от должности директора областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко

На ближайшей сессии облсовета депутаты рассмотрят проект решения о проведении в отношении Шинкаренко служебного расследования относительно Шинкаренко. На время расследования его отстранят от должности, передает Еспресо.TV .

В документе говорится, что в ходе проведенного в больнице досудебного расследования установлены факты нарушений требований законодательства о пожарной безопасности на объекте повышенной опасности. Среди версий следствия - использование медицинского оборудования без наличия разрешений, с нарушением правил, что привело к утечке кислорода через систему ИВЛ, его накоплению в палате и взрыва с возникновением пожара.

Служебное расследование продлится два месяца. Его начнут проводить на следующий день после принятия решения депутатами на сессии облсовета.

Напомним, вечером 3 февраля 2021 года в областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач . Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.

5 февраля заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы объявили подозрение .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb