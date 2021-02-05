Пожар в Запорожье: работника больницы подозревают в нарушении правил безопасности

5 февраля, 2021, 12:19

Заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы, в которой 3 февраля произошел смертельный пожар, объявили подозрение

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы подозревается в совершении уголовных преступлений, которые квалифицируются как нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, работник не остановил работу оборудования, в результате чего произошел пожар и погибли четыре человека.

Напомним, вечером 3 февраля в областной инфекционной больницы Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.

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