Пожар в Запорожье: работника больницы подозревают в нарушении правил безопасности
5 февраля, 2021, 12:19
Заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы, в которой 3 февраля произошел смертельный пожар, объявили подозрение
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы подозревается в совершении уголовных преступлений, которые квалифицируются как нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, работник не остановил работу оборудования, в результате чего произошел пожар и погибли четыре человека.
- Напомним, вечером 3 февраля в областной инфекционной больницы Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.
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