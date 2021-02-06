В Беларуси исчез эск-премьер Румас

6 февраля, 2021, 13:24

Бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Румаса журналисты ищут уже три дня. Ищут ли его силовики - это другой вопрос, на который пока ни у кого нет ответа

В последний раз экс-премьер появлялся в мессенджерах в 5-м часу утра 3 февраля. В тот же день днем стало известно, что нескольких топменеджеров "Белагропромбанка", которым Сергей Румас руководил с 2005 по 2010 год, вызывали на допросы в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь, рассказывает Еспресо.TV.

Некоторые белорусские телеграмм-каналы сообщили о задержании Румаса и о том, что допросы сотрудников банка были связаны именно с его деятельностью - в частности, с выдачей кредитов Туровскому молочному комбинату.

КГБ, МВД и СК не подтвердили информацию о задержании. КГБ, впрочем, в отличие от других силовых структур, не подтвердил, но и не опроверг, передает Хартыя'97 .

Жена Сергея Румаса Жанна, которой смогли дозвониться журналисты минской газеты Наша Нива, сказала, что мужа нет дома. Через несколько часов она сказала, что Сергей Румас находится за границей. Где он на самом деле, неизвестно.

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"Возможно, дело вовсе не в Румасе. Просто (Лукашенко - ред.) в очередной раз очень нужны деньги. А это практически всегда в Беларуси означало появление новых уголовных дел о коррупции. Белорусских бизнесменов, банкиров и руководителей предприятий на родине всегда откармливали на убой. Затем их сажали и ждали, пока родственники, партнеры и сами арестованные не начнут предлагать суммы выкупа. Кто не соглашался - тем давали сроки. Простая и понятная схема ", - комментирует ситуацию известная белорусская журналистка Ирина Халип.

Экономист и член политсовета оппозиционной Объединенной гражданской партии Лев Марголин отметил, что вряд ли Румас рискнет вернуться в страну.

"Его ждет эмиграция, скорее всего. Судя по всему, Румаса своевременно предупредили - дела не возникают на ровном месте, они постепенно развиваются, пожалуй, один из бывших знакомых дал знать. Не думаю, что в этот момент Румас оказался за пределами страны благодаря случаю", - сказал Марголин в интервью UDF .

Следует отметить, что во время прошлогодних протестов белорусы широко обсуждали обнародование Жанной Румас их общего с мужем фото на фоне велелюднеих протестов в Минске. Оппозиция тогда заявляла, что сампроголошений президент страны Александр Лукашенко вряд ли простит экс-чиновнику подобную "выходку".

По мнению белорусских аналититикив, среди влиятельных чиновников, в том числе бывших, следующим после Румаса объектом преследования со стороны силовиков Лукашенко станет Сергей Сидорский, премьер в 2003-2010 годах.

Напомним, стало известно, когда в Беларуси ожидается девальвация национальной валюты.

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