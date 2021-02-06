Стало известно, когда в Беларуси ожидается девальвация

6 февраля, 2021, 09:40

Средний срок, на который в декабре белорусы размещали деньги на срочный безотзывный депозит в национальной валюте BYN (белорусский рубль), составлял не более 4-х месяцев

Это где-то до апреля-мая, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Infobank.by .

"Таким образом, белорусский "коллективный разум" предусматривает и ожидает глубокую, то есть такую, которая грозит сильными долларовыми потерями, девальвацию BYN-рубля уже через 2-3 месяца", - отмечает издание.

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"Вкладчики не рискуют открывать депозиты на длительный срок", - говорится в материале финансовых аналитиков из Беларуси.

Напомним, только по официальным данным Министерства финансов Республики Беларусь, в течение 2020 года госдолг режима Лукашенко вырос на 29% .

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