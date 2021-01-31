В течение 2020 года госдолг режима Лукашенко вырос на 29%

31 января, 2021, 14:34

Государственный долг Республики Беларусь, власть над которой продолжает удерживать силой Александр Лукашенко, по состоянию на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд белорусских рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13 млрд белорусских рублей, или на 29%

При этом внешний госдолг по состоянию на 1 января составил $18,6 млрд, увеличившись с начала 2020 года на $1,4 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%. Таковы официальные цифры от белорусского Минфина, передает Еспресо.TV.

В 2020 году привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную $3,147 млрд:

1391,5 млн долларов - облигации, размещенные на внешних рынках;

1051,1 млн долларов - правительства и банков России;

500 млн долларов - Европейского фонда стабилизации и развития (ЕФСР);

126,2 млн долларов - Экспортно-импортного банка Китая;

67,1 млн долларов - Международного банка реконструкции и развития;

11 млн долларов - ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга по итогам года составило $1,635 млрд:

709,4 млн долларов - правительству и банкам России;

430,3 млн долларов - банкам Китая;

376,9 млн долларов - ЕФСР;

112,3 млн долларов - МБРР;

3,6 млн долларов - товарно-кредитной корпорации США;

2,8 млн долларов - ЕБРР.

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