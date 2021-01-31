В течение 2020 года госдолг режима Лукашенко вырос на 29%
При этом внешний госдолг по состоянию на 1 января составил $18,6 млрд, увеличившись с начала 2020 года на $1,4 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%. Таковы официальные цифры от белорусского Минфина, передает Еспресо.TV.
В 2020 году привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную $3,147 млрд:
1391,5 млн долларов - облигации, размещенные на внешних рынках;
1051,1 млн долларов - правительства и банков России;
500 млн долларов - Европейского фонда стабилизации и развития (ЕФСР);
126,2 млн долларов - Экспортно-импортного банка Китая;
67,1 млн долларов - Международного банка реконструкции и развития;
11 млн долларов - ЕБРР.
Погашение внешнего государственного долга по итогам года составило $1,635 млрд:
709,4 млн долларов - правительству и банкам России;
430,3 млн долларов - банкам Китая;
376,9 млн долларов - ЕФСР;
112,3 млн долларов - МБРР;
3,6 млн долларов - товарно-кредитной корпорации США;
2,8 млн долларов - ЕБРР.
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