 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирДело MH17: Нидерланды не будут привлекать Украину к ответственности за незакрытое воздушное пространство

Дело MH17: Нидерланды не будут привлекать Украину к ответственности за незакрытое воздушное пространство


фото: Reuters
Нидерланды отказались возбуждать дело по факту незакрытия Украиной воздушного пространства перед сбиванием российскими оккупантами самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе

Об этом сообщает hromadske.

По словам министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, независимое расследование пришло к выводу, что Украина не знала об опасности для гражданской авиации, когда в июле 2014 года над Донбассом был сбит самолет рейса MH17. Поэтому причин привлечь Украину к ответственности за незакрытое воздушное пространство нет.

В 2019 году нижняя палата парламента Нидерландов требовала выяснить, почему над зоной боевых действий на Донбассе воздушное пространство закрыли не полностью.

В отчете Фонда безопасности полетов заявили, что существует недостаточно фактов, которые  указывали бы на то, что украинская власть, которая отвечала за безопасность гражданской авиации над востоком Украины, знала об угрозе гражданской авиации.

Органы гражданской авиации России, которые несли ответственность за воздушное пространство на границе с Украиной, также не видели угрозы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 февраля, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать