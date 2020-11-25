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Espreso.tvОбществоДело МН17: суд отклонил рассмотрение альтернативных версий катастрофы

Дело МН17: суд отклонил рассмотрение альтернативных версий катастрофы

Окружной суд Гааги отказался рассматривать альтернативные версии катастрофы рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году

Об этом сообщает Reuters.

Судьи, рассматривающие дело против обвиняемых в сбивании в 2014 году самолета Malaysia Airlines рейса MH17, в среду, 25 ноября, отклонили просьбу адвокатов защиты обвиняемого Олега Пулатова о предоставлении им дополнительного времени для расследования альтернативных сценариев причин авиакатастрофы.

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Судьи мотивировали решение тем, что в случае, если прокуратура не докажет основную версию катастрофы, обвиняемый автоматически будет оправдан.

  • Напомним, сторона защиты Пулатова во время июньского слушания требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства и рассмотреть альтернативные версии катастрофы.

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