Дело МН17: суд отклонил рассмотрение альтернативных версий катастрофы
25 ноября, 2020, 16:31
Окружной суд Гааги отказался рассматривать альтернативные версии катастрофы рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году
Об этом сообщает Reuters.
Судьи, рассматривающие дело против обвиняемых в сбивании в 2014 году самолета Malaysia Airlines рейса MH17, в среду, 25 ноября, отклонили просьбу адвокатов защиты обвиняемого Олега Пулатова о предоставлении им дополнительного времени для расследования альтернативных сценариев причин авиакатастрофы.
Читайте также: Дело МН17: защита обвиняемого хочет допросить Авакова и Геращенко
Судьи мотивировали решение тем, что в случае, если прокуратура не докажет основную версию катастрофы, обвиняемый автоматически будет оправдан.
- Напомним, сторона защиты Пулатова во время июньского слушания требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства и рассмотреть альтернативные версии катастрофы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
20 ноября, 2020 Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского
-
-
Читайте также
-
-
20 ноября, 2020 Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского
-