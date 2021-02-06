5 февраля на фронте: россияне палят из гранатометов и пулеметов
Об этом говорится в утренней сводке с фронта по состоянию на 7:00 субботы, 6 февраля 2021, передает Еспресо.TV .
Оккупанты нарушали перемирие неподалеку от:
Новомихайловки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия (также вблизи этого населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями защитников Украины миной ПОМ-2).
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Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Богдановки - из автоматического станкового гранатомета.
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Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Согласно официальным данным, боевых потерь среди украинских воинов нет.
- Напомним, вечером 5 февраля главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак прибыл с проверкой на место проведения операции Объединенных сил.
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