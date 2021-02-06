5 февраля на фронте: россияне палят из гранатометов и пулеметов

6 февраля, 2021, 07:45

За прошедшие сутки, 5 февраля 2021 года, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны России и ее наемников

Об этом говорится в утренней сводке с фронта по состоянию на 7:00 субботы, 6 февраля 2021, передает Еспресо.TV .

Оккупанты нарушали перемирие неподалеку от:

Новомихайловки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия (также вблизи этого населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями защитников Украины миной ПОМ-2).

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Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Богдановки - из автоматического станкового гранатомета.

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Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Согласно официальным данным, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, вечером 5 февраля главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак прибыл с проверкой на место проведения операции Объединенных сил.

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