Проверил обеспеченность и боеготовность подразделений: Хомчак приехал на передовую зоны ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В ходе поездки совместно с командующим операции Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко он проверил реальное положение дел в частях и подразделениях и их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Хомчак проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Пятница, 5 февраля 2021 г.
- Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что на линии фронта происходит резкое обострение ситуации.
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