Проверил обеспеченность и боеготовность подразделений: Хомчак приехал на передовую зоны ООС

5 февраля, 2021, 21:35

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак приехал в район проведения операции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В ходе поездки совместно с командующим операции Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко он проверил реальное положение дел в частях и подразделениях и их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны", - говорится в сообщении.

Читайте также. Отец погибшего под Зайцево морпеха Журавля обвинил Хомчака во лжи о гибели его сына

Кроме того, Хомчак проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что на линии фронта происходит резкое обострение ситуации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb