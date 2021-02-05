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Espreso.tvОбществоВакцинация "Спутником V" в ОРДЛО может стать еще одним доказательством контроля со стороны России, - Резников

Вакцинация "Спутником V" в ОРДЛО может стать еще одним доказательством контроля со стороны России, - Резников

Вакцинация Россией жителей временно оккупированных территорий Украины без согласия украинской власти является нарушением законов и подтвердит наличие ее контроля над ОРДЛО, что будет использовано в международных судах

Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Они подвергают население Украины риску и будут нести за это ответственность. Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях", - подчеркнул Резников.

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5 февраля, 2021 пятница

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