Вакцинация "Спутником V" в ОРДЛО может стать еще одним доказательством контроля со стороны России, - Резников
5 февраля, 2021, 20:35
Вакцинация Россией жителей временно оккупированных территорий Украины без согласия украинской власти является нарушением законов и подтвердит наличие ее контроля над ОРДЛО, что будет использовано в международных судах
Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Они подвергают население Украины риску и будут нести за это ответственность. Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях", - подчеркнул Резников.
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- На оккупированной Россией части Луганской области местные жители отказываются от вакцинации "Спутником V".
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