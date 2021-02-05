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Espreso.tvОбществоУгрожают увольнением Россия испытывает "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - представитель Зеленского в АРК

Угрожают увольнением Россия испытывает "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - представитель Зеленского в АРК


фото: reuters
Работникам бюджетных учреждений в Крыму угрожают увольнением за отказ вакцинироваться российским препаратом от COVID-19 "Спутник V"

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает Укринформ.

Как отметил он, на полуострове возникла проблема принуждения вакцинации.

"Люди, которые работают в больницах или работники бюджетной сферы просто не имеют возможности сказать: "Нет, я не хочу". Поскольку если они откажутся от этой вакцины, их уволят. Их руководители открыто им это говорят", - заявил Кориневич.

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Основания отказа вызваны, в частности, недостаточной проверкой клинических данных вакцины.

"Крым является местом, где, прежде всего, тестируют вакцину, потому что эта вакцина не является протестированной, нет результатов по ее эффективности или воздействию на здоровье человека", - отметил Кориневич.

Он добавил, что Украина сделает все возможное, чтобы удовлетворить потребности украинцев с неконтролируемых правительством территорий по COVID-19.

"Мы остаемся настолько открытыми, насколько возможно, к нашим гражданам, которые проживают в Крыму, - пропускные пункты открыты, и, как я сказал, это очень важно для сохранения связей с нашими гражданами", - резюмировал он.

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