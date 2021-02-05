В ОРЛО бюджетники отказываются от российской вакцины, - правозащитники
5 февраля, 2021, 17:36
На оккупированной Россией части Луганской области местные жители отказываются от вакцинации "Спутником V"
Об этом заявляют в Восточной правозащитной группе.
В Антраците, Лутугино и Хрустальном (оккупационное название - Красный Луч) зафиксированы первые отказы людей от вакцинации.
Правозащитники утверждают, что среди бюджетников - врачей скорой, медсестер, "Народной милиции" начались отказы от вакцины "Спутник V".
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Отмечается, что по состоянию на 4 февраля 27 человек отказались от вакцинации.
На тех, кто отказался от вакцинирован администрация учреждений оказывает давление:
- для работников медицинской службы - угрожают невыплатой премии и надбавок за работу с коронавирусными больными, а также обещает не госпитализировать если вдруг отказавшийся работник заболеет коронавирусом;
- для сотрудников "Народной милиции" - увольнение, отправка на передовую;
- для сотрудников местных администраций - увольнение и невыплата "больничных" в случае заболевания коронавирусом;
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