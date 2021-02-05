Украинскую рекордсменку признали лучшей легкоатлеткой Европы

5 февраля, 2021, 18:20

Украинку Ярославу Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы в январе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Открыла сезон с высоты 2,02 м в Киеве, а затем взяла 2,00 м в Удине. Ярослава Магучих - лучшая легкоатлетка месяца в январе. Есть подозрение, что Магучих может быть номинирована и в следующем месяце", - говорится на странице Европейской легкоатлетической ассоциации.

2 февраля Ярослава Магучих с результатом в 206 см победила на соревнованиях по прыжкам в высоту в словацкой Банска-Быстрице. Она сумела преодолеть высоту в 206 см - это новый национальный рекорд Украины по прыжкам в помещении. Также это лучший показатель среди легкоатлеток до 20 лет.

19-летней Магучих не хватило 2 см, чтобы побить мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях, который принадлежит Кайсе Бергквист, он был установлен в 2006 году. Показатель украинки третий в истории.

Второе место в соревнованиях в Словении заняла другая украинка Юлия Левченко (196 см), третья позиция на счету белоруски Карины Демидик (193 см).

9 января Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на "Рождественских стартах" в Киеве с молодежным мировым рекордом в помещениях.