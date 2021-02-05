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Espreso.tvОбществоУкраина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины от COVID-19

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины от COVID-19


фото: Reuters
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax

Об этом сообщает Офис президента.

Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

"12 млн доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок", - отметил президент Владимир Зеленский .

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Степанов сообщил, что достигнуто соглашение о поставках вакцин, разработанных с участием AstraZeneca и Novavax, которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

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5 февраля, 2021 пятница

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