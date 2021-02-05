Шмыгаль анонсировал начало поставок в Украину 2,2 млн доз вакцины AstraZeneca с конца февраля
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в Facebook.
"Украина уже в ближайшее время получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech для наших медиков. Это позволит защитить тех, кто защищает и спасает нас", - написал он.
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Премьер добавил, что уже в конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 млн доз вакцины от компании AstraZeneca.
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"Эта вакцина доказала свою эффективность и получила подтверждение качества от Европейского агентства по лекарственным средствам. Общий размер поставок вакцины от AstraZeneca может составить до 3,7 млн доз со сроком поставки до конца второго квартала этого года", - отметил Щмигаль.
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