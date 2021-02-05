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Espreso.tvМирРоссийские силовики обыскали квартиру родителей руководителя штаба Навального

Российские силовики обыскали квартиру родителей руководителя штаба Навального


фото: AP
Российские силовики провели утром 5 февраля обыск в квартире родителей руководителя штаба Алексея Навального Леонида Волкова

Обыск состоялся в Екатеринбурге, пишет E1.ru.

Обыск касался уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемических правил, заведенного после протестной акции 23 января в Москве. Мать политика Сусанна Волкова рассказала, что обыск был формальным и претензий к силовикам у нее нет.

После митингов 23 января Следственный комитет РФ объявил Волкова, находящегося за рубежом, в розыск по обвинению в привлечении подростков к участию в несанкционированной акции.

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  • 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.
  • Главы МИД ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Ринкевичс осудили приговор, вынесенный Навальному и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США.
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