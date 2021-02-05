Российские силовики обыскали квартиру родителей руководителя штаба Навального

5 февраля, 2021, 07:39

Российские силовики провели утром 5 февраля обыск в квартире родителей руководителя штаба Алексея Навального Леонида Волкова

Обыск состоялся в Екатеринбурге, пишет E1.ru.

Обыск касался уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемических правил, заведенного после протестной акции 23 января в Москве. Мать политика Сусанна Волкова рассказала, что обыск был формальным и претензий к силовикам у нее нет.

После митингов 23 января Следственный комитет РФ объявил Волкова, находящегося за рубежом, в розыск по обвинению в привлечении подростков к участию в несанкционированной акции.

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