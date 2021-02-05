Разрушает свое наследие, - обидчик Ломаченко Лопес набросился на Мейвезера

5 февраля, 2021, 15:15

Теофимо Лопес признался, что разочарован тем, что Флойд Мейвезер намерен проводить выставочные бои с видеоблогерами и рэпперами

Об этом сообщает Boxing News 24.

По словам Лопеса, Мейвезер - великий человек, но разрушает свое наследие

"Флойд - великий человек, но разрушает свое наследие. Ужасно обидно смотреть, как все это происходит. Я очень люблю Мейвезера и всегда сравнивать его. Он проделал огромную работу в течение своей карьеры", - сказал Теофимо Лопес.

Мейвезер должен был провести выставочный поединок против youtube-блогера Логана Пола. Бой должен был состояться 20 февраля 2021 года, однако был отменен из-за коронавируса.

Флойд Мейвезер последний официальный поединок провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, которого нокаутировал в боксерском бою в 10-м раунде.

В ноябре прошлого года Пол дебютировал на профессиональном ринге. По решению судей американец уступил блогеру KSI.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

В декабре стало известно, что Флойд Мейвезер вернется на ринг в феврале 2021-го года.

2 февраля сообщалось, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.

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