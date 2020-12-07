Мейвезер назвал имя соперника и дату возвращения на ринг
7 декабря, 2020, 13:14
Легендарный боксер Флойд Мейвезер вернется на ринг в феврале 2021-го года
Об этом боксер сообщил в Instagram.
Мейвезер проведет выставочный поединок против youtube-блогера Логана Пола. Бой состоится 20 февраля 2021 года, место проведения пока не сообщается.
Флойд Мейвезер последний официальный поединок провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, которого нокаутировал в боксерском бою в 10-м раунде.
В ноябре прошлого года Пол дебютировал на профессиональном ринге. По решению судей американец уступил блогеру KSI.
- 17 сентября стало известно, что легендарный боксер Флойд Мейвезер договорился о поединке с Логаном Полом .
- 16 ноября Мейвезер рассказал о планах вернуться на ринг.
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