Ломаченко и Лопес получили предложение устроить бой-реванш в Катаре

2 февраля, 2021, 11:11

Украинец Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре

Об этом заявил менеджер украинского боксера Эгис Климас, сообщает Tribuna.com .

По его словам промоутеру обоих боксеров Бобу Аруму поступило предложение устроить второй поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом в Катаре.

"Я разговаривал с Бобом Арумом, и он сказал мне, что принц или шейх Катара, который сильно уважает Васю, сам вышел на Top Rank и спросил, можно ли затянуть этот матч-реванш в Катар. Опять же, мы не можем на сегодняшний день это обсуждать. Нам нужно сейчас подождать, пока уладятся все эти вакцинации, когда люди снова начнут мигрировать, так как некоторые страны закрыты, некоторые открыты. Пока ситуация не наладится, то ничего не получится. Даже переговоров никто не будет вести ", - сказал Климас.

Он добавил, что в реванше с Ломаченко больше заинтересован Лопес, поскольку больше он не сможет заработать за бой с одним другим боксером.

"Лопес вообще говорит сейчас уже о гонораре с семи нулями. Ему шесть нулей уже не подходит, ему уже нужно семь. Но он опустится на землю в недалеком будущем. Сейчас этот реванш нужен больше Лопесу, чем Васе", - убеждает Климас.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

13 января стало известно, что организаторы с Ближнего Востока заинтересованы в проведении второго боя за титул абсолютного чемпиона мира между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

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