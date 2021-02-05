"Депутат с анекдотической фамилией": Зеленский прокомментировал слова Рабиновича о "зеленом фашизме"

5 февраля, 2021, 18:49

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении в соцсетях на русском языке, передает Еспресо.TV.

"Зарабатывая благодаря войне, они уверяли, что никакой войны на самом деле нет. Точнее есть, но она гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и граждане Российской Федерации, нет, - а это наш внутренний конфликт", - отметил Зеленский , комментируя заявления партии ОПЗЖ.

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После этого Зеленский вспомнил выступление нардепа Вадима Рабиновича с трибуны Верховной Рады 3 февраля.

"На днях один депутат с анекдотической фамилией и немалым многомиллионным состоянием заявил, что в Украине началась эпоха "зеленого фашизма". Знаете, братьев моего деда Семена вместе с их семьями убили нацисты, а дед мой в то время был на фронте. В итоге он прошел всю войну и вернулся победителем. Вы хотели этой фразой задеть за живое? Отвечаю вам - не получилось", - сказал президент.

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