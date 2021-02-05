Попросили суд лишить лицензии телеканал "НАШ", - председатель Нацсовета

Об этом сообщает " УНИАН ".

"Телеканал" НАШ ", кстати, можно приписать к этому рассмотрения. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии", - сказала Герасимьюк.

По ее словам, "НАШ", как и каналы нардепа Тараса Козака, имеют не один десяток предупреждений от Нацсовета.

"В прошлом году только штук шесть было" 112 "," ZiK "пять предупреждений. Во-первых, мы придерживаемся закона. В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем. И я еще раз повторяю о несовершенстве нынешнего закона, поскольку мы сегодня еще живем с вами по закону О ТВ и радиовещания 1993 года, когда не существовал YouTube, когда телефон еще был, как трактор ", - отметила председатель Нацсовета.

4 февраля активисты "Общества будущего" , "Традиции и порядка", "Сокола" и "Правого сектора" пришли на пикет под редакцию телеканала "НАШ".

Напомним, что полиция Киева открыла два уголовных дела после беспорядков под каналом НАШ.

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