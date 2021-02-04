Столкновения под каналом НАШ: столичная полиция открыла два дела

4 февраля, 2021, 21:24

Полиция Киева открыла два уголовных дела после беспорядков под каналом НАШ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители возбудили дела из-за столкновений под каналом, а также из-за инцидента, который произошел в Шевченковском управлении полиции, куда привезли задержанных.

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Уголовные дела возбудили по статьям "сопротивление полицейскому" и "препятствование профессиональной деятельности журналистов"

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"Во время протеста под участком полиции одна из участниц напала на журналистов, повредила технику и нанесла повреждения одному из представителей прессы. Это лицо задержано", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.