Столкновения под каналом НАШ: столичная полиция открыла два дела
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители возбудили дела из-за столкновений под каналом, а также из-за инцидента, который произошел в Шевченковском управлении полиции, куда привезли задержанных.
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Уголовные дела возбудили по статьям "сопротивление полицейскому" и "препятствование профессиональной деятельности журналистов"
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"Во время протеста под участком полиции одна из участниц напала на журналистов, повредила технику и нанесла повреждения одному из представителей прессы. Это лицо задержано", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
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