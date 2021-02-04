Запорожская ТЭС возобновила работу после аварии

4 февраля, 2021, 11:55

В ДТЭК отметили, что возобновили работу электростанции в 3:47 ночи

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС, заявили, что возобновить работу электростанции удалось в 3:47 ночи.

"После устранения причин аварии на подстанции энергетикам Запорожской ТЭС удалось оперативно устранить последствия аварийного отключения ТЭС и включить в сеть энергоблоки №4 и №1. Энергетики готовятся к запуску еще энергоблока №3 ближайшее время", - заявили в компании.

Напомним, 3 февраля на самой мощной в Украине тепловой электростанции в городе Энергодар, Запорожской области, произошла авария.

В результате аварии город остался без света и воды

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