Авария на Запорожской ТЭС: появилось видео пожара
3 февраля, 2021, 22:58
В интернете появилось видео пожара на самой мощной в Украине тепловой электростанции в городе Энергодар Запорожской области, где вечером 3 февраля произошел авария
Видео обнародовал Youtube-канал Gone With The Wind.
В ролике можно увидеть пожарные автомобили, пламя на территори объекта среди производственных установок и столб дыма.
Ранее сообщалось, что из-за аварии на Запорожской ТЭС город Энергодар остался без света и воды.
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