Авария на Запорожской ТЭС: появилось видео пожара

3 февраля, 2021, 22:58

В интернете появилось видео пожара на самой мощной в Украине тепловой электростанции в городе Энергодар Запорожской области, где вечером 3 февраля произошел авария

Видео обнародовал Youtube-канал Gone With The Wind.

В ролике можно увидеть пожарные автомобили, пламя на территори объекта среди производственных установок и столб дыма.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на Запорожской ТЭС город Энергодар остался без света и воды.

