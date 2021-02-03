На Запорожской ТЭС произошла авария, город Энергодар остался без света и воды

3 февраля, 2021, 21:59

В Энергодаре на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город остался без света и воды

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в Facebook.

По его данным, блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль". По его данным, свет выключили примерно в половине восьмого вечера.

Депутат местного горсовета Анатолий Анохин заявил, что в городе также пропало водоснабжение.

"Весь город без света, по всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена, воды нет - остановились насосы", - написал депутат