На Запорожской ТЭС произошла авария, город Энергодар остался без света и воды
3 февраля, 2021, 21:59
В Энергодаре на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город остался без света и воды
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в Facebook.
По его данным, блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль". По его данным, свет выключили примерно в половине восьмого вечера.
Депутат местного горсовета Анатолий Анохин заявил, что в городе также пропало водоснабжение.
"Весь город без света, по всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена, воды нет - остановились насосы", - написал депутат
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