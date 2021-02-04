Усик отреагировал на предложение уйти от Кличко к промоутеру Ломаченко

4 февраля, 2021, 15:08

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не собирается выступать за американскую промоутерскую компанию Top Rank

Об этом он рассказал в интервью YouTube-канала "Ходят Слухи".

По словам Усика, он рассматривал вариант сотрудничества с Top Rank еще в 2013 году, однако владелец промоутерской компании Боб Арум отказался заключать с ним контракт.

"Действительно Боб Арум заинтересован в том, чтобы поработать со мной, но в 2013-м, когда я приехал в Америку и общался с промоутерами, то он не захотел со мной подписывать контракт. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я с ним подписал контракт. Я не злопамятный, просто мне европейский рынок интереснее - Англия, это родоначальники ", - пояснил Усик.

Он добавил, что больше всего его привлекает отношение британцев к боксу.

"Когда я приезжаю туда, я чувствую себя очень хорошо. Просто едет рабочая машина, мы там в одном месте останавливаемся, она становится посреди дороги: "О боже мой, невероятно, Александр", - чуваки просто выбегают в рабочей одежде и просят фото. Это круто. В Англии почти везде так ", - рассказал Усик.

Боб Арум является промоутером другого украинского боксера - Василия Ломаченко. У Александра Усика через один бой истекает срок соглашения с промоутерской компанией братьев Виталия и Владимира Кличко - K2 Promotions. Сопромоутером Усика является также британец Эдди Хирн.

3 декабря Усик заявил, что его не устраивают финансовые условия, предложенные промоутерской компанией K2 Promotions.

16 декабря стало известно, что Усик после завершения контракта с K2 Promotions будет представлять собственную промоутерскую компанию.

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