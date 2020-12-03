Усик объяснил, почему отказывается продлевать контракт с промоутерской компанией Кличко
Об этом Усик заявил на своем YouTube-канале.
По словам боксера, он хочет добиться для себя более выгодных финансовых условий, чем сейчас имеет в промоутерской компании братьев Виталия и Владимира Кличко - K2 Promotions.
"Я хочу двигаться своим путем. Потому что с ними не будет USYK 17 Promotion, будет - K2 Promotions. Получается, что я буду развивать чужую компанию. Я хочу выгодные для себя условия. Есть определенное время спортсмена, когда он может заработать. Хочу с своей карьеры извлечь максимум. Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продолжу с ними контракт, почему нет? У меня со всеми там хорошие отношения ", - сказал Усик, который летом основал собственную промоутерскую компанию.
Усик сотрудничает с K2 Promotions с начала своей карьеры среди профессионалов в 2013 году.
- Напомним, 28 ноября Джо Джойс нокаутировал другого британца Даниэля Дюбуа и бросил вызов Александру Усику.
- 2 декабря бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер обратился к WBO с просьбой организовать бой с Александром Усиком .
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