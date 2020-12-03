Усик объяснил, почему отказывается продлевать контракт с промоутерской компанией Кличко

3 декабря, 2020, 08:47

Украинский боксер Александр Усик заявил, что его не устраивают финансовые условия, предложенные промоутерской компанией K2 Promotions

Об этом Усик заявил на своем YouTube-канале.

По словам боксера, он хочет добиться для себя более выгодных финансовых условий, чем сейчас имеет в промоутерской компании братьев Виталия и Владимира Кличко - K2 Promotions.

"Я хочу двигаться своим путем. Потому что с ними не будет USYK 17 Promotion, будет - K2 Promotions. Получается, что я буду развивать чужую компанию. Я хочу выгодные для себя условия. Есть определенное время спортсмена, когда он может заработать. Хочу с своей карьеры извлечь максимум. Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продолжу с ними контракт, почему нет? У меня со всеми там хорошие отношения ", - сказал Усик, который летом основал собственную промоутерскую компанию.

Усик сотрудничает с K2 Promotions с начала своей карьеры среди профессионалов в 2013 году.

Напомним, 28 ноября Джо Джойс нокаутировал другого британца Даниэля Дюбуа и бросил вызов Александру Усику.

2 декабря бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер обратился к WBO с просьбой организовать бой с Александром Усиком .

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