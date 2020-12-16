Усик выбрал новую промоутерскую компанию после разрыва с Кличко
Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает BoxingScene .
По его словам, Усик после заявления о прекращении сотрудничества с промоутерской компанией K2 Promotions, получил несколько предложений. Украинцу предложил продлить контракт британец Эдди Хирн, который является его сопромоутером, и американец Боб Арум, который занимается другим украинским боксером - Василием Ломаченко. Однако, Усик отклонил эти предложения.
"Хирн хотел бы участвовать в карьере Усика, как и Боб Арум, который заинтересован в том, чтобы приложить руку к развитию карьеры Усика. Но у Усика есть собственная промоутерская компания - USYK17 Promotions. Это лучшее решение", - сказал Климас.
Усик сотрудничал с K2 Promotions, принадлежащей Владимиру и Виталию Кличко с начала своей карьеры среди профессионалов в 2013 году.
- Напомним, 3 декабря Александр Усик заявил, что его не устраивают финансовые условия , предложенные промоутерской компанией K2 Promotions.
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