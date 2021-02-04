Митинг у канала НАШ: мужчину, угрожавшего прыгнуть из окна полицейского участка, уговорили спуститься
4 февраля, 2021, 18:26
Задержанный за столкновения под телеканалом НАШ в Киеве, который угрожал выпрыгнуть с 4-го этажа в отделении полиции, слез с окна
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий полиции.
Представитель полиции заявил, что на время расследования отстранен начальник Шевченковского управления полиции и начальника превенции.
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"Будет проводиться расследование", - сказали правоохранители.
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