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Espreso.tvОбществоМитинг у канала НАШ: мужчину, угрожавшего прыгнуть из окна полицейского участка, уговорили спуститься

Митинг у канала НАШ: мужчину, угрожавшего прыгнуть из окна полицейского участка, уговорили спуститься

Задержанный за столкновения под телеканалом НАШ в Киеве, который угрожал выпрыгнуть с 4-го этажа в отделении полиции, слез с окна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий полиции.

Представитель полиции заявил, что на время расследования отстранен начальник Шевченковского управления полиции и начальника превенции.

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"Будет проводиться расследование", - сказали правоохранители.

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