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Рубан: усиленный карантин в Украине будет до весны 2022 года


фото: dw
Усиленные противоэпидемические мероприятия в связи с распространением коронавируса сохранятся в Украине до весны 2022 года, отметил Олег Рубан

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина .

Так, Рубан сообщил, что на сегодня нет предпосылок, чтобы усиливать карантин, поскольку после локдауна заболеваемость резко упала.

"Я не говорю о карантине, поскольку это законодательное определение, но эти мероприятия (карантин - ред.) будут до весны 2022 года", - подчеркнул он.

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