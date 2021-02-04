Рубан: усиленный карантин в Украине будет до весны 2022 года
4 февраля, 2021, 16:47
Усиленные противоэпидемические мероприятия в связи с распространением коронавируса сохранятся в Украине до весны 2022 года, отметил Олег Рубан
Об этом в эфире "Украина 24" рассказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина .
Так, Рубан сообщил, что на сегодня нет предпосылок, чтобы усиливать карантин, поскольку после локдауна заболеваемость резко упала.
"Я не говорю о карантине, поскольку это законодательное определение, но эти мероприятия (карантин - ред.) будут до весны 2022 года", - подчеркнул он.
- Напомним, 5082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 февраля.
- По словам Рубана, во время адаптивного карантина Киев будет постоянно в "оранжевой" зоне , на это влияют несколько факторов.
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