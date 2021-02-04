Резкий рост: за сутки в Украине выявили более 5 тыс. новых случаев коронавируса
В частности, заболели 258 детей и 220 медработников, сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1893 человека;
- летальных случаев - 140;
- выздоровели - 9933 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 42 112 (в том числе методом ПЦР - 25 076, методом ИФА - 17 036).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 232 246 человек;
- выздоровели - 1 055 406 человек;
- летальных исходов - 23 229;
- проведено ПЦР-тестов - 6 324 775.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354) областях, в г. Киеве (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 342 случая;
Винницкая область - 235 случаев;
Волынская область - 112 случаев;
Днепропетровская область - 223 случая;
Донецкая область - 159 случаев;
Житомирская область - 282 случая;
Закарпатская область - 299 случаев;
Запорожская область - 253 случая;
Ивано-Франковская область - 354 случая;
Киевская область - 189 случаев;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 77 случаев;
Львовская область - 308 случаев;
Николаевская область - 97 случаев;
Одесская область - 163 случая;
Полтавская область - 160 случаев;
Ривненская область - 173 случая;
Сумская область - 133 случая;
Тернопольская область - 222 случая;
Харьковская область - 299 случаев;
Херсонская область - 55 случаев;
Хмельницкая область - 429 случаев;
Черкасская область - 182 случая;
Черновицкая область - 177 случаев;
Черниговская область - 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Напомним, что 3 февраля было выявлено 3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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