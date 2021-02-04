Резкий рост: за сутки в Украине выявили более 5 тыс. новых случаев коронавируса

4 февраля, 2021, 08:47

5082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 февраля

В частности, заболели 258 детей и 220 медработников, сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1893 человека;

летальных случаев - 140;

выздоровели - 9933 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 42 112 (в том числе методом ПЦР - 25 076, методом ИФА - 17 036).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 232 246 человек;

выздоровели - 1 055 406 человек;

летальных исходов - 23 229;

проведено ПЦР-тестов - 6 324 775.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354) областях, в г. Киеве (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 342 случая;

Винницкая область - 235 случаев;

Волынская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 223 случая;

Донецкая область - 159 случаев;

Житомирская область - 282 случая;

Закарпатская область - 299 случаев;

Запорожская область - 253 случая;

Ивано-Франковская область - 354 случая;

Киевская область - 189 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 77 случаев;

Львовская область - 308 случаев;

Николаевская область - 97 случаев;

Одесская область - 163 случая;

Полтавская область - 160 случаев;

Ривненская область - 173 случая;

Сумская область - 133 случая;

Тернопольская область - 222 случая;

Харьковская область - 299 случаев;

Херсонская область - 55 случаев;

Хмельницкая область - 429 случаев;

Черкасская область - 182 случая;

Черновицкая область - 177 случаев;

Черниговская область - 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 3 февраля было выявлено 3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.